Bib laat ook mensen met dyslexie genieten van lezen Els Dalemans

19 maart 2019

12u38 0 Bornem De bibliotheek van Bornem organiseert een informatiemoment voor mensen met dyslexie. “Ons doel is om ook hen te laten genieten van boeken en verhalen.”

“Lezen is allesbehalve evident voor iemand met dyslexie. Maar vanuit de bibliotheek vinden wij dat een leesbeperking niemand mag weerhouden om van ons aanbod te kunnen genieten. Daarom organiseren we een specifiek infomoment voor mensen met dyslexie, zodat we hen heel persoonlijk wegwijs kunnen maken in ons aangepaste aanbod.”

“We hebben bijvoorbeeld een hele reeks Makkelijk Lees- en Daisy-boeken. Ook handig is een account op de Luisterpuntbibliotheek, waar je boeken kan downloaden of streamen zodat je kan luisteren en lezen tegelijk. We helpen zelfs graag om deze account mee aan te maken. We mikken met deze infoavond niet alleen op mensen met dyslexie, maar ook ouders, leerkrachten, zorgleerkrachten... zijn meer dan welkom.”

De infoavond rond dyslexie vindt plaat op maandag 29 april van 20 tot 21.30 uur in Studio Bib in CC Ter Dilft in Bornem. Deelnemen is gratis.