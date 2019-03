Bestuurder geflitst aan 174 kilometer per uur op N16 TVDZM

29 maart 2019

14u00 0 Bornem De lokale politiezone Klein-Brabant heeft bij een snelheidscontrole een autobestuurder geflitst aan 174 kilometer per uur. Hij reed maar liefst 84 kilometer per uur sneller dan maximaal toegelaten. Bij in totaal zes controles werden er 395 chauffeurs geflitst.

De snelheidsduivel liep tegen de lamp op de N16 in Puurs-Sint-Amands. Hij mag het binnenkort gaan uitleggen op de rechtbank. De chauffeur riskeert naast een geldboete die kan oplopen tot 3.000 euro ook nog een bijkomend rijverbod. De man was niet de enige die zijn rijbewijs moest in leveren voor vijftien dagen. Er waren nog twee anderen. Eén ervan werd op de Dendermondsesteenweg geflitst aan 119 kilometer per uur. De politiezone controleerde op zes verschillende locaties. In Puurs-Sint-Amands stond de politie opgesteld langs de Rijksweg (N16), de Heidestraat, de Moerplas, de Dendermondsesteenweg (N17) en op de Provinciale Weg (N17). Ook in Bornem werden chauffeurs gecontroleerd. Dat gebeurde op de N16. “Bij de controles werden in totaal 395 personen geverbaliseerd”, luidt het bij de politiezone. “In totaal werden er 2.683 voertuigen gecontroleerd.”