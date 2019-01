Bejaarde Mien kan niet naar concert, dus komt topcellist naar haar Wannes Vansina

28 januari 2019

17u29 0 Bornem An Van Daele heeft haar moeder maandag een prachtig cadeau gegeven. Cellist Benjamin Glorieux kwam voor de bejaarde bewoonster van woon-zorgcentrum Seniorencentrum Onze Lieve Vrouw in Bornem een concert spelen.

Het Musicalfonds bood vorig jaar vier bezoekers van AlbaNova de kans om via een privéconcert een stukje van hun festivalervaring te delen met iemand die niet naar een concert of festival kan komen. An nam deel… en won. Ze gaf haar moeder Mien Van Royen op. “Mama heeft altijd piano gespeeld. We hadden thuis een vleugelpiano staan en er stond altijd muziek op. In een woon-zorgcentrum is dat moeilijker”, vertelt An.

Sinds een jaar verblijft Mien in Seniorencentrum Onze Lieve Vrouw. Ze kan niet meer naar een concert, dus kwam dat voor een keer naar haar toe. Topmuzikant Glorieux concerteerde in de kapel. En Mien? “Die heeft heel erg genoten”, glundert An na afloop. Mien was overigens niet de enige. Ook de andere bewoners waren ontroerd door de mooie muziek.