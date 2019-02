Bedrijfshal wordt omgebouwd tot pop-up speeldorp Els Dalemans

28 februari 2019

15u44 0 Bornem Wie nog geen plannen heeft voor de krokusvakantie, moet beslist afzakken naar Bornem. Daar bouwen MDH en Blitzz een grote bedrijfshal om tot een pop-up speeldorp.

“In ons indoor-speeldorp worden tientallen attracties voor kinderen opgebouwd, met een aparte speelhoek voor peuters en kleuters. Zo kunnen zij ongestoord spelen op attracties aangepast aan hun leeftijd, weg van de grotere kinderen”, zegt organisator Wim Vlummens.

“Voor ouders en grootouders richten we een knusse loungehoek in waar hapjes en drankjes te krijgen zijn. Kinderen betalen 5 euro aan de inkom, de toegang voor volwassenen is gratis. Het pop-up speeldorp opent de deuren van 4 tot 8 maart, elke dag van 13 tot 18 uur in het rode bedrijfsgebouw op Klein-Mechelen 13 in Bornem.”