Basisschool De Appelboom schenkt cheques aan De Steiger Els Dalemans

17 januari 2019

12u30 0 Bornem De leerlingen van basisschool De Appelboom in Branst (Bornem) hebben twee cheques overhandigd aan de bewoners van De Steiger. Dat is een woonhuis met dagbesteding voor personen met een beperking.

“Onze leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar maakten in december samen met de mensen van De Steiger theelichthouders, buitenkaarsen en versierde borden. Deze kunstwerkjes werden verkocht op de kersthappening op school, met een mooie opbrengst van 392,10 euro”, zegt directrice van De Appelboom Kris Van Bercklaer.

“ Onze ouderraad De Puzzel zorgde op de kersthappening voor de nodige hapjes en drankjes, die opbrengst was goed voor maar liefst 600 euro. We gingen beide cheques overhandigen in De Steiger, waar we altijd even enthousiast worden onthaald.”

“Sinds dit schooljaar werken De Appelboom en De Steiger immers nauwer samen: onze kinderen gaan bij De Steiger in de tuin werken, een bewoner van De Steiger komt bij onze kleuters een handje helpen... Onze band wordt alsmaar hechter, we moesten dus niet lang zoeken naar een goed doel dat we graag wilden steunen.”