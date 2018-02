Baloise Tour palmt Bornem in 16 februari 2018

Bornem is op vrijdag 25 mei 2018 opnieuw de gastgemeente voor de individuele tijdrit van de Baloise Belgium Tour, de ex-Ronde van België. Iedereen kan de wielrenners aanmoedigen langs het parcours, op het Kardinaal Cardijnplein komt ook een grote videoscherm om de tijdrit van dichtbij te volgen.





Net als in 2015 starten de renners in de Boomstraat, om daarna het parcours af te leggen langs de Sint-Amandsesteenweg, Dulftstraat, Kloosterstraat, Luipegem, Pastoor Peetersstraat, Branstsedreef, Sint-Amandsesteenweg, Boskant, Oppuursesteenweg, Barelstraat, Breevenstraat, Puursesteenweg, Elisabethstraat, Albertstraat, Nieuwe Kouterstraat, Stationsplein en Stationsstraat. Eindigen doen ze ook nu weer op het Kardinaal Cardijnplein. Het volledige parcours wordt verkeersvrij gemaakt van 11.30 tot 17 uur. Na een verkenning van de route door de renners, wordt rond 13.45 uur het eerste startschot gegeven. (EDT)