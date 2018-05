Baloise Belgium Tour palmt gemeente in 23 mei 2018

02u52 0 Bornem De Baloise Belgium Tour palmt op vrijdag 25 mei het centrum van Bornem in. De Klein-Brabantse gemeente is die dag het decor voor de individuele tijdrit. De wedstrijd heeft wel wat gevolgen voor het verkeer. Zo is de Sint-Jozefkliniek enkel bereikbaar via de N16/Vitsdam/Rijkenhoek.

De renners die deelnemen aan de Baloise Belgium Tour starten in de Boomstraat ter hoogte van het postkantoor en rijden een parcours van ongeveer 10 kilometer om te eindigen op het Kardinaal Cardijnplein. Het parcours gaat van de Sint-Amandsesteenweg over de Dulftstraat, Kloosterstraat, Luipegem, Pastoor Peetersstraat, Branstsedreef, Sint-Amandsesteenweg, Boskant, Oppuursesteenweg, Barelstraat, Breevenstraat, Puursesteenweg, Elisabethstraat, Albertstraat, Nieuwe Kouterstraat, Stationsplein tot de Stationsstraat. Al deze straten worden volledig verkeersvrijgemaakt van 11.30 uur tot 17 uur. Er is in dezelfde straten ook een parkeerverbod vanaf 6 uur 's morgens. Tijdens de tijdrit kan je het parcours niet kruisen.





Na een verkenning van het parcours zal de eerste renner een individuele rit rijden rond 13.45 uur. De laatste renner is rond 16.35 uur aan de beurt. De wedstrijd volgen kan langs het parcours en op het grote videoscherm op het Kardinaal Cardijnplein. Fietsenparkings vind je aan het station, CC Ter Dilft, op domein Kloosterheide en Achterweide. Bezoekers die met de wagen komen, kunnen best parking Breeven inrijden via de Breevendreef of gebruik maken van de parking van de Congreshal van Jehova's getuigen aan de Hingenesteenweg. Vele andere parkings zijn omwille van de wedstrijd immers niet bereikbaar. (EDT)