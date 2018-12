Badminton immens populair bij Bornemse senioren Recordaantal deelnemers seniorenbadmintontornooi Els Dalemans

06 december 2018

18u07 0 Bornem Badminton is duidelijk een lokale ‘hype’ onder de Bornemse senioren. Het jaarlijkse seniorenbadmintontornooi, georganiseerd door de gemeentelijke sportdienst in sporthal Breeven, lokte nooit eerder zoveel deelnemers.

“Met 120 inschrijvingen vestigen we een nieuw record, we gaan zelfs stilaan naar ons maximumaantal deelnemers voor één namiddag”, zegt Dieter Vermeulen van de sportdienst. “Het is heel tof om te zien hoe deze activiteit alsmaar groeit: mensen komen met steeds meer vrienden van steeds verder naar Bornem afgezakt om aan ons tornooi deel te nemen.”

“De reden van de populariteit kennen we niet, maar badminton is natuurlijk een erg toegankelijke sport. We verdelen de senioren over verschillende reeksen: er zijn dames-, heren- en gemengde ploegen, zowel gevorderden als recreanten. Dat maakt het mogelijk om iedereen op zijn eigen niveau te laten spelen. We organiseerden het seniorenbadmintontornooi decennia geleden om de sport te promoten. Dat is nu duidelijk niet meer nodig, maar het tornooi is ondertussen een traditie geworden. We merken de populariteit voor deze sport ook bij de badmintonclub die wekelijks in Breeven speelt: ook daar stijgt het aantal deelnemers.”