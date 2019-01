AZ Rivierenland stelt nieuw logo voor Els Dalemans

19 januari 2019

12u23 0 Bornem De fusie van AZ Heilige Familie in Rumst en de Sint-Jozefkliniek met campussen in Bornem en Willebroek is rond. De nieuwe naam van het ziekenhuis wordt AZ Rivierenland, en daar hoort ook een nieuw logo en nieuwe huisstijl bij.

“We hebben ons voor het nieuwe logo -waarmee we één en dezelfde identiteit en cultuur willen uitstralen- gebaseerd op de landkaart. De witte lijnen in het logo staan symbool voor de Schelde en de Rupel, de gekleurde vlakken rondom vallen samen met onze zorgregio. Bovendien verwijzen de drie vlakken naar onze drie campussen”, zegt Sofie Vermeulen van AZ Rivierenland.

“Naast een gezamenlijk logo en huisstijl hebben we ook een nieuwe missie, visie en waarden opgelijst. Dit document is het resultaat van een enquête bij personeel, patiënten en partners van ons ziekenhuis. Onze missie is een als dynamisch ziekenhuis de partner te zijn in zorg dicht bij huis. Als waarden gaan we voor ‘PRIMA’ zorg: positief, respectvol, integer, menslievend en actiegericht.”

Het AZ Heilige Familie en de Sint-Jozefkliniek werken al sinds 1 januari 2018 samen onder één juridische structuur, op 1 januari 2019 volgde de erkenning van de Vlaamse overheid. De drie campussen van AZ Rivierenland blijven bestaan, en Rumst en Bornem blijven acute ziekenhuizen met elk een spoeddienst, intensieve zorgen en meer. Het AZ Rivierenland telt 440 bedden 1.250 werknemers.