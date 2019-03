AZ Rivierenland neemt nieuwe inkomhal in gebruik Bouwproject van ziekenhuis is na 6 jaar helemaal afgerond Els Dalemans

14 maart 2019

16u10 0 Bornem Het AZ Rivierenland campus Bornem -de voormalige Sint-Jozefkliniek- neemt vanaf zaterdag 16 maart de nieuwe inkomhal in gebruik. “Het ziekenhuis is voortaan weer toegankelijk via de Kasteelstraat. Ons bouwproject, dat 6 jaar tijd in beslag nam, is nu volledig afgerond”, zegt afgevaardigd bestuurder Bart Van Bree.

“De toegang tot ons ziekenhuis werd omwille van de werken tijdelijk aan de Achterweidestraat ingericht, maar vanaf zaterdag kunnen patiënten en bezoekers de nieuwe inkomhal gebruiken. Daar werd ook een ruime cafetaria ingericht, die zal worden uitgebaat door een privépartner. In het verleden ontbrak deze plek in het ziekenhuis, nu kunnen onze patiënten, bezoekers en personeelsleden eindelijk samen iets eten of drinken.”

De nieuwe inkomhal kreeg een bijzonder kunstwerk. “De Bornemse kunstenaar Jean-Pierre Grumau baseerde zich voor zijn muurschildering op de plataan die vroeger in de tuin van het ziekenhuis stond. Adjunct-hoofdarts Myriam Callaert schreef het bijhorende gedicht ‘Oosterse platanen’. Naast kunst wordt ook muziek belangrijk. We plaatsen een piano voor onze patiënten en bezoekers, en willen in de toekomst graag concerten van jong talent organiseren.”

“We staan in de nieuwe inkomhal ook even stil te staan bij de start van het ziekenhuis in 1952. De Sint-Jozefkliniek kon enkel op deze plek groeien dankzij een gulle schenking van de familie Van Roie-Simon. We lieten daarom een gedenkplaat maken als teken van erkentelijkheid.”

De bouwwerken op campus Bornem, die van start gingen in 2013, zijn nu helemaal afgerond. “De komende maanden worden de laatste details afgewerkt en wordt er intern nog wat met de invulling van ruimtes geschoven. Zo zal de tijdelijke inkomhal worden ingericht als extra consultatieruimte. Ook de vroegere parking in de Kasteelstraat willen we dit najaar weer in gebruik nemen, als extra parking bovenop de gemeentelijke parkeertoren in de Achterweidestraat.”