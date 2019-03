Autobestuurder verliest rijbewijs na ongeval TVDZM

26 maart 2019

Een autobestuurder uit Klein-Brabant is zijn rijbewijs kwijt gespeeld na een verkeersongeval. De man was dronken en verloor zijn rijbewijs voor vijftien dagen. De politie in Klein-Brabant betrapte verder ook nog een tweede autobestuurder die teveel had gedronken. Ook die autobestuurder verloor zijn rijbewijs voor vijftien dagen. Uiteindelijk werden er nog twee andere rijbewijzen ingetrokken. Het ene voor vijftien dagen omdat de bestuurder positief testte op het gebruik van cannabis. De andere bestuurder moest zijn rijbewijs inleveren voor drie uur. “Onze medewerkers hebben steeds aandacht voor het gebruik van alcohol of drugs in het verkeer”, klinkt het bij de politiezone. “We blijven verder werken aan meer verkeersveiligheid- en leefbaarheid in Klein-Brabant”.