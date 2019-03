Autobestuurder en passagier gewond bij bizar ongeval TVDZM

22 maart 2019

19u30 0

In een parkeergarage in de Achterweidestraat in Bornem zijn vanavond twee gewonden gevallen bij een bizar verkeersongeval. Vermoedelijk verloor de bestuurder van een personenwagen de controle over zijn stuur toen die vanop het gelijkvloers van de parking naar de eerste verdieping wou rijden. De wagen belandde tegen een betonnen muur. De passagierster moest door de brandweer worden bevrijd. Naast het portier van de wagen moest ook het dak worden verwijderd. Ook de bestuurder raakte gewond. Beiden werden afgevoerd naar het ziekenhuis voor verzorging. Bij het ongeval was geen ander voertuig betrokken. De omstandigheden van het ongeval worden nu verder onderzocht.