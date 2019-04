Gesponsorde inhoud Auto van zestiger uitgebrand, parket start onderzoek TVDZM

08 april 2019

19u50 0 Bornem Een Fiat Tipo is maandagochtend zwaar beschadigd geraakt bij een brand. Een toevallige passerende brandweerman konden erger voorkomen. Politie en parket zijn een onderzoek gestart.

Het was een brandweerman, die op weg was naar zijn werk, die de brand kort voor 6.00 uur vanochtend opmerkte. Hij ondernam een eerste bluspoging en kreeg hulp van anderen passanten. Alleen verspreidde het vuur zich razendsnel en moest de brandweer erbij worden gehaald. Die kregen de brand onder controle maar het voertuig raakte wel zwaar beschadigd.

Een jaar oud

“De auto is een jaar oud”, zucht eigenaar Jan Selleslags (69). De zestiger uit Bornem woont een honderdtal meter verder dan waar zijn wagen vuur vatte. “ Ik had mijn auto gisteren op die parking gezet op. Net om hem veilig achter te laten. En nu dit.” Jan werd vanochtend opgebeld door de politie. Op dat moment was hij zich van nog geen kwaad bewust.

Twee brandhaarden

Vrij snel werd duidelijk dat brand niet accidenteel was ontstaan. Er werden naar verluidt twee brandhaarden aangetroffen. “Een vooraan aan de motorkap en een achter de achterkant”, luidt het. De lokale politiezone Klein-Brabant is intussen een onderzoek opgestart. Het lichtte de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket in. “Het gaat om een verdachte brand. Er is een onderzoek opgestart”, bevestigt het parket. In de loop van maandag kwam het labo en een branddeskundige ter plaatse.

Puur vandalisme

Jan hoopt nu in ieder geval dat er snel meer duidelijkheid komt. “Dit is puur vandalisme. Maar waarom net mijn auto”, besluit Jan. Voorlopig zit de zestiger zonder voertuig maar via zijn verzekering komt hij in aanmerking voor een vervangwagen.