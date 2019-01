Auto rijdt tegen steunpaal van dak TVDZM

14 januari 2019

21u00 0 Bornem Bij een ongeval vanavond in Bornem is een voertuig tegen de steunpaal van het dak van een woning gebotst. De brandweer moest ter plaatse komen om te stutten. De woning raakte uiteindelijk niet beschadigd, de bestuurder pleegde vluchtmisdrijf.

Het ongeval gebeurde op het kruispunt van de Kloosterstraat met de Brandheide. Een voertuig, komende uit de Brandheide, reed er omstreeks 19.30 uur tegen een steunpaal die mee het dak van een woning ondersteunde. De schade bleef gelukkig beperkt tot een steunpaal. Die raakte wel zwaar beschadigd en moest worden vervangen. Hiervoor moest de brandweerzone Rivierenland ter plaatse komen.

De woning zelf werd volgens de hulpverleners gevrijwaard. Bij het ongeval raakte niemand gewond. Op het moment van de aanrijding waren de bewoners thuis. Het gaat om een jong gezin. Zij merkten naar verluidt enkel een knal op. Het was pas toen de buren kwamen aanbellen, dat de ravage zichtbaar werd.

Van de autobestuurder is momenteel nog geen spoor. Die pleegde na het ongeval vluchtmisdrijf. De lokale politiezone Klein-Brabant is nu een onderzoek opgestart. Momenteel is niets over de bestuurder of de wagen bekend. Ook de omstandigheden van het ongeval zullen verder worden onderzocht. Vermoedelijk verloor de autobestuurder op het kruispunt de controle over zijn stuur.