Auto rijdt (opnieuw) tegen gevel van appartement in Kasteelstraat Tim Van der Zeypen

06 januari 2019

14u30 0 Bornem Een auto is vannacht tegen de gevel van een flat langs de Kasteelstraat gereden. En dat is niet de eerste keer daar. Zowel in 2016 als in 2017 werd er bij de buren letterlijk binnen gereden. Deze keer bleef de schade beperkt.

Het ongeval gebeurde omstreeks 2.00 uur ’s nachts. De exacte omstandigheden van het ongeval zullen nog verder onderzocht worden door de lokale politiezone Klein-Brabant. Zeker is wel dat de autobestuurder uit de Achterweidestraat gereden kwam. De schade - in tegenstelling tot de vorige keren bij de buren - bleef deze keer beperkt. Enkele bakstenen van de gevel brokkelden af, de muur van de garage alsook de garagepoort liep schade op. Volgens de hulpdiensten waren er geen problemen met de instabiliteit van de woonst. De bewoners konden dus in de woning blijven.

Bedolven onder puin

Opmerkelijk is dat het niet de eerste keer is dat de hulpdiensten moeten uitrukken naar het kruispunt van de Kasteelstraat met de Achterweide. Ook in 2016 en 2017 werd er tegen de gevel van een gelijkvloers appartement gereden. Toen was de schade telkens veel erger. De eerste keer raakten de bewoners, een bejaard koppel, zelfs bedolven onder het puin. “We schrokken wakker en dachten dat het een nachtmerrie was. Het was echt moeilijk te zeggen of een droom of werkelijkheid was. Tot we het logo van een Mercedes zagen”, vertelde het koppel destijds. Nog geen acht maanden later, reed een andere autobestuurder opnieuw tegen de gevel van diezelfde flat. Ondanks er paaltjes werden geplaatst. Die konden ook niet voorkomen dat er vorige maand nog een andere autobestuurder tegen de gevel van de buren reed.

Maatregelen

In de Kasteelstraat telt er een snelheidsbeperking van dertig kilometer per uur. Of overdreven snelheid ook hier meespeelde, is nog niet duidelijk en maakt deel uit van verder onderzoek. Feit is wel dat de autobestuurder de paaltjes niet raakte. Buurtbewoners vragen nu aan de gemeente om opnieuw maatregelen te treffen en denk aan bijkomende snelheidsremmers. Bij de gemeente werd een overleg met de buurtbewoners en de politie beloofd.

Licht geïntoxiceerd

Bij het ongeval raakte niemand gewond. De bewoners waren op het moment van het ongeval thuis en werden gewekt door de luide knal. Ook de autobestuurder, een 32-jarige man, liep geen verwondingen op. Hij bleek licht geïntoxiceerd te zijn en blies alarm. De wagen raakte wel ernstig beschadigd en is per total. Deze moest getakeld worden. De brandweer moest het puin komen ruimen.