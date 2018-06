Auto rijdt in op terras van brasserie 22 juni 2018

03u11 0 Bornem Een autobestuurder is gisteravond ingereden op het terras van brasserie Lindehof in de Wolfgang d'Urselstraat. Er raakte niemand gewond maar er was wel stoffelijke schade.

Het ongeval gebeurde omstreeks 19.00 uur. Een man was kort daarvoor in zijn auto gestapt. Die stond volgens getuigen geparkeerd aan de overkant van de brasserie aan het oude gemeentehuis van Hingene. Bij het achteruit rijden, ging het plots mis. De auto versnelde en reed recht in op het terras.





"Ik hoorde de auto naderen, keek op en ben net op tijd kunnen weg springen", vertelt een cafébezoeker. De wagen kwam aan de andere kant van het terras tot stilstand. Bij het ongeval raakte niemand gewond, maar de ravage was groot. De terrasstoelen, tafels en parasols moesten eraan geloven. Ook de inkomdeur van de brasserie raakte beschadigd. Of de zaak vandaag opnieuw kan openen, werd in de loop van de avond bekeken.





Extra pijnlijk is dat de zaak nog maar een drietal weken geleden zijn deuren opende. Na het ongeval kwamen getuigen meteen poolshoogte nemen en namen de sleutels van de autobestuurder af. Inmiddels werd de lokale politiezone van Klein-Brabant erbij gehaald. Wat het ongeval veroorzaakte, is niet duidelijk. De politie onderzoekt nu of de man had gedronken, het verkeerde pedaal induwde of onwel werd. (TVDZM)