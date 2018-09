Atelier van Antonine is klaar voor logés 07 september 2018

Het 'Atelier van Antonine' op het kasteeldomein d'Ursel in Hingene is afgewerkt. Het voormalige schildersatelier van hertogin Antonine de Mun stond jarenlang leeg en was compleet vervallen, maar krijgt nu een tweede leven als vakantiewoning voor 8 personen vlakbij het kasteel.





"In de ruimte van het voormalige atelier werden een open keuken en een salon met zicht op het park ingericht, aan de muur hangt het portret dat Antonine in 1867 maakte van haar zus Alix. In het souterrain en op zolder vind je vier slaapkamers met bijbehorende badkamers. Elke kamer is genoemd naar iemand die voor Antonine heeft geposeerd. We hebben haar vier mooiste portretten gekozen en telkens een levensgrote uitsnede op de kamerdeuren gekleefd", klinkt het. "We financierden dit project gedeeltelijk met een eigen gebrouwen bier: de Cuvée Antonine. Ons brouwsel wordt duidelijk gesmaakt, want er zijn al meer dan vijfduizend flessen verkocht."





De deuren van het Atelier gaan open voor het grote publiek tijdens Open Monumentendag nu zondag. Iedereen is welkom tussen 10-18 uur, als je reserveert via info@kasteeldursel.be. Een verblijf boeken kan via www.ateliervanantonine.





