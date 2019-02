Archeologen ontdekken eeuwenoude muren

van poortgebouw in Nattenhaasdonk Els Dalemans

26 februari 2019

18u08 0 Bornem De archeologen van ABO nv die aan het werk zijn in Nattenhaasdonk in Hingene (Bornem) deden een grote vondst. “We konden een eeuwenoude muurstructuur blootleggen, al zal deze worden afgebroken voor de geplande rioleringswerken”, zegt archeoloog Emmy Nijssen (ABO nv).

De Pastoor-Huveneersheuvel in Nattenhaasdonk in Hingene (Bornem) werd eerder al door de Vlaams minister van Onroerend Erfgoed beschermd als archeologische site. Op de heuvel stond vroeger een grote hoeve met rondom een walgracht, en pal ernaast de parochiekerk. In historische bronnen worden zowel de hoeve als de kerk al in de 12de eeuw vermeld.

Afgebroken kerk

Die hoeve, het Nethof, wordt gelinkt aan de ‘ridders van Haasdonck’, die in dienst stonden van de burggraaf van Gent. En er is meer: de pastoor van de parochiekerk van Nattenhaasdonk, Willem Huveneers, speelde in 1798 een actieve rol in de Boerenkrijg. Hij was toen algemeen aalmoezenier van de ‘Brigands’ of Vlaamse opstandelingen. De kerk van Nattenhaasdonk werd na een overstroming in 1825 afgebroken en verplaatst naar het hogergelegen Wintam. In de 19de eeuw werden op deze plek een nieuwe kapel en een Boerenkrijgmonument opgericht, als link naar de waardevolle geschiedenis van de site.

“We kenden de verhalen over de geschiedenis van Nattenhaasdonk, maar de geplande rioleringswerken in het gebied waren voor ons dé kans om in de ondergrond op zoek te gaan naar bewijzen. We hoopten nog iets terug te vinden, maar vreesden eerlijk gezegd dat er in het verleden al te veel in de ondergrond gewoeld zou zijn waardoor onze bewijzen verdwenen waren. Gelukkig bleek niets minder waar”, zegt Nijssen.

Pal onder de rijweg werden enkele eeuwenoude muurstructuren blootgelegd. “Het gaat om onderdelen van het oude poortgebouw dat aan de rand van het domein stond. De muren zijn wel 1 meter breed en gaan minstens 2,5 meter diep. Dit poortgebouw stond getekend op kaarten uit de 18de eeuw. De vondst bevestigt dus het bestaan van het gebouw. Zo’n kaarten als deze waarop we ons baseerden werden vroeger niet altijd even precies getekend. Als het gebouw in werkelijkheid iets meer naar links of rechts had gestaan, hadden we het dus niét gevonden.”

Ook aardewerk

Er werd ook aardewerk bovengehaald. Maar toch zijn vooral de muren erg waardevol. Daarom wordt de komende dagen alles uitgebreid opgemeten, uitgetekend, gefotografeerd en tot in de kleinste details gedocumenteerd. “Dit is nodig omdat de muurstructuren zullen verdwijnen tijdens de rioleringswerken. Onze vondst ligt immers pal onder de openbare weg, en net daar moet de riolering lopen. Dit is spijtig, maar ook al houden we de stenen niet: deze vondst heeft op het vlak van kennis over de geschiedenis van de site een enorme meerwaarde. En we moeten maar denken: zónder die rioleringswerken hadden we deze vondst ook nooit gedaan.”

De archeologen schatten dat ze nog één tot drie weken aan de slag zullen zijn op Nattenhaasdonk. Daarna kan Aquafin de geplande rioleringswerken in de straat verderzetten.