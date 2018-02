App en stickers tegen leegstand Boomstraat 09 februari 2018

02u54 11 Bornem Met onder andere een Bornem-app en stickers op etalageruimtes wil het gemeentebestuur de leegstand in de Boomstraat wegwerken. "Bedenk een deftig plan, want die lapmiddelen gaan onze handelaars niet redden", reageert de oppositie fors.

Wim Verheyden (Vlaams Belang) bond tijdens de jongste gemeenteraad de kat de bel aan. "Onze deskundige lokale economie en de lokale handelaars werken heel goed samen om ideeën voor het centrum uit te werken. Toch kunnen we er niet omheen dat er heel wat leegstand is in de Boomstraat, en dat er dus méér nodig is om ons centrum aantrekkelijk te houden."





Aanleg plein

"We werken aan het RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) Boomstraat om het winkelgebied te versterken met onder andere de aanleg van een plein, en we willen per seizoen ook een groot evenement organiseren", reageert schepen van lokale economie Liesje Pauwels (CD&V). "We gaan ook digitaal: tegen de zomer moet er een Bornem-app zijn, met onder andere een beperkte webwinkel voor elke handelaar. Ook denken we aan projecten rond leegstand: we kunnen leegstande etalages bestickeren of hen tijdelijk een andere functie geven als bijvoorbeeld tentoonstellingsruimte..."





"Deftig plan nodig"

Die ideeën vielen niet in goede aarde bij gemeenteraadslid Gunter Joye (Beter Bornem). "Alsof apps en stickers de middenstand vooruit helpen. Werk toch een déftig plan uit om onze handelaars te helpen!" Volgens raadslid Danny Peeters (sp.a) vormen de hoge huurprijzen het grote probleem: "Misschien kunnen we deze betaalbaar maken met subsidies?" (EDT)