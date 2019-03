Alsmaar meer gebruikers voor Bornembus Els Dalemans

12u18 0 Bornem Het gebruik van de Bornembus zit in stijgende lijn. De bus, die de Bornemse deelgemeenten met het centrum verbindt, rijdt rond sinds september 2018.

“Het project ‘Bornembus’ kwam erg traag op gang, maar na enkele bijsturingen zien we duidelijk verandering. Sinds 2019 tellen we wekelijks meer dan 300 gebruikers, met de jongste weken zelfs pieken tot 350 gebruikers. We hopen nog meer inwoners te kunnen overtuigen om, nu het weer stilaan wat beter wordt, de Bornembus te gebruiken voor hun uitjes binnen onze gemeente”, zegt Bornems schepen van mobiliteit Saadet Gülhan (N-VA).

“We weten nu dat er een publiek is voor deze lokale busdienst, en kunnen het project verder gaan uitwerken. De Bornembus rijdt nog altijd gratis rond, we kunnen bekijken wat de gevolgen zijn als we een tarief op de ritten plakken. Ook een samenwerking met Puurs-Sint-Amands is een mogelijkheid, zo zouden we samen één Klein-Brabantse busdienst kunnen organiseren.”

Het voorstel om een Bornembus te laten rijden werd eind 2017 gelanceerd door de sp.a-fractie -toen nog in de oppositie- en door alle partijen behalve CD&V goedgekeurd. De bus zou vanaf het voorjaar van 2018 proefrijden, maar discussies over de concrete uitwerking van het project zorgden voor vertraging.

Uiteindelijk ging het proefproject op 1 september 2018 van start, maar de communicatie rond het gebruik van de bus was volgens de oppositiepartijen allesbehalve duidelijk. Ook de uurregeling en de aansluitingen met het NMBS-station konden beter. Na een bijsturing op basis van deze opmerkingen, lijkt de Bornembus nu toch een succesverhaal te worden.