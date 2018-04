Alleen nog marktkramen met abonnement toegelaten 24 april 2018

Het gemeentebestuur van Bornem heeft het reglement voor de wekelijkse markt - die traditioneel plaatsvindt op maandagvoormiddag - aangepast. Het doel is de Bornemse marktkramers meer kansen te geven. "We gaan voor een gesloten markt, enkel marktkramers met een abonnement worden toegelaten. Bornemse verenigingen en inwoners die geld willen inzamelen voor een goed doel, kunnen een plaats aanvragen voor een occasionele verkoop. Wanneer er een vaste plaats vrijkomt, krijgen Bornemse ambulante handelaars voorrang. We gaan ook voor kleinere marktwagens, waar we makkelijker mee kunnen schuiven indien nodig", somt schepen Liesje Pauwels (CD&V) op. "We voeren deze aanpassingen door omdat we met het vorige reglement anders te werk gingen. Op drukke momenten werden de plaatsen verloot, en dan gebeurde het wel eens dat een Bornemse marktkramer weer naar huis moest wegens plaatsgebrek." (EDT)