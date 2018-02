Al 3.300 wandelaars voor Dodentocht 02 februari 2018

Al 3.300 wandelaars schreven zich gisteren in voor de 49ste editie van de Dodentocht in Bornem. Voor het eerst werkt de organisatie met een limiet van 13.000 deelnemers.





"De inschrijvingen gingen van start op 1 februari om 13 uur, en meteen was het massaal druk. Hierdoor kregen we wat technische problemen, maar die waren gelukkig snel weer opgelost. Na een uurtje telden we al bijna 1.000 inschrijvingen", zegt de woordvoerder van de Dodentocht, Thomas D'hondt. "Nooit eerder schreven 3.300 wandelaars in op dag één,, het is duidelijk dat deze mensen zeker wilden zijn van een plekje aan de start. We sluiten de inschrijvingen af op 15 juli, of eerder, wanneer de limiet van 13.000 wandelaars is bereikt."





Vorig jaar stonden bijna 14.000 wandelaars aan de start, een record. De limiet van 13.000 wandelaars is volgens de organisatie nodig om de veiligheid en het comfort van de deelnemers, volgers en vrijwilligers te kunnen garanderen. www.dodentocht.be (EDT)