Afgesloten fietsenstalling aan station klaar voor gebruik Els Dalemans

09 januari 2019

15u15 0 Bornem De afgesloten fietsenstalling aan het NMBS-station van Bornem wordt vanaf maandag 21 januari 2019 in gebruik genomen. Wie er gebruik van wil maken, moet zich eerst registreren op het gemeentehuis.

De afgesloten fietsenstalling aan het station is één van de middelen van het bestuur om meer Bornemnaren op de fiets te krijgen én wagens uit het centrum van de gemeente te houden. Maar wie voor het woon-werkverkeer de trein gebruikt, wil zijn vaak dure en al dan niet elektrische fiets ook veilig kunnen stallen.

Daarom besloot het gemeentebestuur de bestaande overdekte fietsenstalling aan de noordkant van het NMBS-station uit te rusten met een hek met toegangscontrole. Er is ook camerabewaking aanwezig. Voor de toegang wordt gewerkt met vingerscans, en voor deze scan is registreren voor gebruik van de fietsenstalling noodzakelijk.

Die registratie is mogelijk op het gemeentehuis van Bornem tijdens de openingsuren. Het gebruik van de fietsenstalling is verder gratis, maar er wordt wel een waarborg van 25 euro per gebruiker gevraagd. Fietsers die niet geregistreerd zijn, krijgen ook geen toegang maar kunnen hun tweewielers kwijt in de openbare fietsenstalling.