Academie organiseert 'snuffeldag’ Els Dalemans

21 februari 2019

10u57 0 Bornem De Bornemse academie voor muziek, woord en dans organiseert op zaterdag 23 februari een ‘snuffeldag’.

“We vieren zaterdag feest, en nodigen jong en oud uit om te komen proeven van alle kunstvormen die onze academie te bieden heeft. Onze leerlingen verwelkomen de bezoekers om 9.30 uur met een muzikale opening in de inkomhal van CC Ter Dilft.”

“Van 10 tot 12 kan men rondneuzen in de verschillende klassen, de muziekinstrumenten ontdekken, woordoptredens bekijken, kennismaken met de dansafdeling... Tussen 12 en 13 uur vinden verschillende concertjes en woordoptredens plaats in de studio’s en boxen. De Jazz-pop-rock-afdeling zorgt doorlopend voor sfeer en muziek in het CultuurCafé. Bovenop hebben we voor elke aanwezige nog een leuke verrassing in petto.”

Het aanbod van de academie voor muziek, woord en dans in Bornem wordt duidelijk gesmaakt. Dit schooljaar werd voor het eerst de kaap van 1.000 leerlingen bereikt.

‘Snuffeldag’ in de AMWD, op 23 februari van 9.30 tot 13 uur in CC Ter Dilft, Sint-Amandsesteenweg 41-43 in Bornem.