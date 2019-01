Academie en bibliotheek focussen op vrijheid Els Dalemans

15 januari 2019

11u39 0 Bornem De Bornemse bibliotheek en de Academie voor Muziek, Woord en Dans (AMWD) boksten samen een programma rond ‘vrijheid’ in elkaar. Dat is immers het thema van de Poëzieweek, die georganiseerd wordt van 31 januari tot 6 februari.

“De leerlingen van de afdeling Woord van de AMWD lazen gedichten in rond het thema ‘Vrijheid’. Het gedicht van Tom Lanoye, ‘Zonder handen, zonder tanden’, is het motto van de Poëzieweek en mocht daarom uiteraard niet ontbreken. Het resultaat kan je digitaal beluisteren op de verschillende interactieve schermen in de bibliotheek”, klinkt het.

“De leerkrachten Woord organiseren ook twee workshops rond poëzie. Deze vinden plaats op vrijdag 1 februari om 18.30 uur en op zaterdag 2 februari om 11 uur. Inschrijven is niet nodig, deelnemen is gratis.”

“Op dinsdag 5 februari sluiten we de Poëzieweek af met een ‘poëtische’ wandeling doorheen de bibliotheek. Van 17 tot 19 uur zullen leerlingen Woord in verschillende hoekjes van de bibliotheek gedichten over vrijheid brengen.”

AMWD en bibliotheek, Sint-Amandsesteenweg 41-43 in Bornem.