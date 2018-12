A touch of Rose lanceert eigen wijn Els Dalemans

16 december 2018

19u27 0 Bornem Wie nog op zoek is naar een lekker eindejaarsgeschenk, kan terecht bij ‘A touch of Rose’ in Bornem. Het psychosociaal oncologisch welzijnscentrum voor kankerpatiënten stelde zondag een eigen reeks wijnen voor op de Bornemse kerstmarkt.

“We hadden jaren geleden ook al onze eigen wijn, maar die is intussen uitverkocht. Daarom gingen we een samenwerking aan met Wine Trading Factory uit Sint-Amands. Zaakvoerder Bart Vanderleen zocht exclusief voor ons een heerlijke rode, witte en roséwijn uit”, zegt longarts Ann-Marie Morel, die ‘A touch of Rose’ oprichtte ter nagedachtenis van haar zus Marie-Rose.

“Het voordeel van deze samenwerking is dat onze wijnen voortaan ook online te koop zijn via de webwinkel van Wine Trading Factory. We kozen ervoor om niet met een gepersonaliseerd etiket te werken, maar met kaartjes aan de flessen. Zo kan iedereen die interesse heeft in wat we doen, makkelijk het kaartje meenemen. Op die manier doen we met onze wijnverkoop niet enkel aan fundraising, maar vergroten we meteen onze naambekendheid.”

“We stelden de reeks wijnen voor op de kerstmarkt van Bornem, waar we voor de gelegenheid een ‘rose’ kerstwinkel openden in de Boomstraat. We kozen bewust voor een locatie binnen en niet voor een kerstkraampje, omdat het winterweer vaak te guur is voor de vele patiënten die ons bezoeken.”

Meer info: www.atouchofrose.be