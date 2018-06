8 nieuwe kandidaten op CD&V-lijst 26 juni 2018

De Bornemse CD&V-lijst telt 8 nieuwe kandidaten: jeugdtrainer bij KFC Wintam-Eikevliet Francois De Clercq, de bellenman van Mariekerke Jochen Wilms, voormalig uitbater van 't Vredesoord Cedric Van Steen, chef-kok in restaurant 't Alternatief Moira Boodts, ingeweken Puursenaar -actief in Chiro, jeugdraad en Jazaki- Wim Raes, Linda Averhals van beenhouwerij De Clippel, dienstverantwoordelijke van AZ Nikolaas Annick Vergauwen en voorzitter van voetbalclub KSV Branst Stefaan Fouquaet.





"Naast deze acht nieuwkomers hebben we er heel bewust voor gekozen om al onze huidige schepenen en gemeenteraadsleden opnieuw op onze lijst te zetten", zegt burgemeester Luc De boeck. Hij wordt, zoals eerder al aangekondigd, de lijsttrekker. De vijf schepenen Greet De bruyn, Dirk Hoofd, Bernadette Boeykens, Tom Van Ranst en Liesje Pauwels volgen na hem. Gemeenteraadsvoorzitter Vital Vermeiren en OCMW-voorzitter Gil Van den Bergh duwen de lijst. (EDT)