60 uur werkstraf voor betalen met vals geld 26 april 2018

02u40 0 Bornem Een 28-jarige man uit Bornem is gisteren veroordeeld tot 60 uur werkstraf omdat hij tot driemaal toe met vals geld betaald had.

De man had er onder meer pizza's mee betaald, maar wist naar eigen zeggen niet dat die vals waren. "Ik heb mijn televisietoestel verkocht aan een Marokkaan, maar die heeft mij in het zak gezet door mij valse briefjes van 50 euro te geven." Dat vals geld was afkomstig uit Nederland en online aangekocht op het 'Dark Web'. Als de man zijn werkstraf niet uitvoert, moet hij een jaar naar de gevangenis. (JEW)