50ste Dodentocht: maximum 13.000 wandelaars, inschrijven vanaf zaterdag Els Dalemans

21 maart 2019

13u10 0 Bornem Op vrijdag 9 augustus 2019 is het zover: dan wordt het startschot gegeven van de 50ste editie van de 100 kilometer Dodentocht in Bornem. Aan deze jubileumeditie kunnen maximum 13.000 wandelaars deelnemen, inschrijven kan vanaf nu zaterdag 23 maart om 9 uur. “We werken een reeks ideeën uit om dit bijzondere jubileum te vieren”, zegt voorzitter André De Clerck.

In 2018 werkte de organisatie van de Dodentocht voor het eerst met een deelnemersstop. Maximum 13.000 wandelaars mochten starten, en dat is ook meteen de limiet voor de 50e editie. “We hebben nog overwogen om het aantal weer op te trekken, om zo veel mogelijk mensen de kans te geven in dit feestjaar mee te wandelen. We weten ook dat we meteen records zouden breken. Maar eigenlijk is dit niet haalbaar, want we zitten echt op onze limiet”, zegt De Clerck.

“We hebben onze tocht de voorbije jaren alsmaar zien groeien, tot het niet meer comfortabel was. De controleposten onderweg werden te klein, wandelaars stonden overal te drummen, onze medewerkers geraakten niet meer vlot waar ze moesten zijn... Met een reeks maatregelen -waaronder dat maximumaantal deelnemers- brachten we daar verandering in, mét resultaat. Het zou daarom absurd zijn nu plots weer 15.000 mensen toe te laten, want dan moet dat àltijd kunnen. We weten dat we veel mensen gaan teleurstellen, maar de veiligheid primeert.”

“De inschrijvingen gingen in 2018 van start op 1 februari, we starten nu bewust iets later. We hadden vorig jaar enkele annulaties onder die vroege vogels, en hopen deze nu te vermijden. Toch kan men nog vroeg genoeg inschrijven om voldoende te trainen tegen augustus, met inschrijvingen in pakweg mei wordt dat al een pak moeilijker.”

“Ook de startzone, sinds vorig jaar in recreatiedomein Breeven en niet meer in het centrum van Bornem, blijft behouden. De wandelaars hadden er meer ruimte aan de start, waardoor de druk op de groep verminderde en de startzone al op 15 minuten leeg was. Aan het parcours wordt nog volop gewerkt, maar we plannen niet meteen grote wijzigingen. Met zo’n groep mensen moeten we nu eenmaal bepaalde wegen nemen of net vermijden. Ook hebben we onderweg maar een beperkt aantal grote locaties die we als controlepost kunnen inrichten.”

“Vele zaken blijven dus bij het oude, toch willen we deze jubileumeditie niet onopgemerkt voorbij laten gaan. We verzamelden tientallen ideeën bij onze medewerkers. Uit die lijst zijn we nu concrete én haalbare voorstellen aan het selecteren. We kunnen immers geen bijkomende feestweek organiseren, bovenop het vele werk voor de Dodentocht zelf. Wel komt er al zeker een jubileum-T-shirt, ook Doto-a-Live wordt opnieuw georganiseerd, en we gaan proberen zo veel mogelijk wandelaars en medewerkers van de eerste Dodentocht weer te verzamelen.”