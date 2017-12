500 boompjes vervangen gekapte populieren 02u40 0 Bornem Het illegaal gekapte bos naast de voetbalterreinen van KFC Volharding Wintam-Eikevliet is vervangen. Het Bornemse gemeentebestuur liet er in het voorjaar van 2016 25 populieren kappen. "De gemeentelijke Groendienst heeft nu meer dan vijfhonderd inlandse loofbomen aangeplant", zegt Groen-schepen Tom Van Bel.

De gemeente heeft het bewuste stuk grond in oktober 2015 aangekocht om er bijkomende voetbalvelden te creëren voor de jeugdploegen van KFC Volharding Wintam-Eikevliet. Maar Bornem liet de bomen op het terrein verdwijnen zonder ontbossingsvergunning en zonder een aangepast RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan). Die kapwerken gebeurden net in een Natura2000-netwerk, een Europees natuurnetwerk dat de meest kwetsbare dier- en plantensoorten en hun leefgebieden beschermt.





Niet meer vervolgd

"Deze kapwerken hadden nooit op deze manier mogen plaatsvinden, het Agentschap Natuur en Bos (ANB) liet ze daarom ook stilleggen. Bornem moest het bos voor het einde van dit jaar weer aanplanten. De inspectie van ANB kan nu komen controleren en een afsluitend pv opmaken, zodat de gemeente niet langer vervolgd wordt", zegt Van Bel.





Kunstgras

"Het gemeentebestuur moet nu wel nog op zoek naar een andere oplossing voor het plaatsgebrek van KFC Volharding Wintam-Eikevliet. De optie om kunstgras te leggen en extra verlichting te plaatsen op de huidige terreinen is een piste, maar lijkt niet de ultieme oplossing."





Het Moer

"Er zal ook in 2018 gewerkt worden in de buurt van de voetbalterreinen. We gaan voor de herwaardering van het Moer, het natuurgebied dat paalt aan de voetbalterreinen en zich uitstrekt tot Eikevliet. In een eerste fase wordt de wip in Eikevliet opgewaardeerd en komt er een verbeterd wandelpad op de Bommelsdijk. We onderzoeken de vernatting van het Moer en plannen de heraanplant van eiken in de dreven." (EDT)