260.000 euro voor nieuwe vechthal SPORTHAL IN BREEVEN MOET CLUBS KANS GEVEN OM TE GROEIEN ELS DALEMANS

29 januari 2018

02u38 0 Bornem De gemeente Bornem bouwt een gloednieuwe vechtsporthal in sport- en recreatiedomein Breeven. "De hal komt er in de eerste plaats voor onze vier bestaande clubs, maar ook andere activiteiten zijn er welkom. We hopen de nieuwe hal, een investering van zo'n 265.000 euro, in het najaar te kunnen openen", zegt Bornems sportfunctionaris Marc Vlogaert.

"Bornem telt op dit moment vier vechtsportclubs, zij doen aan judo, karaté en Tai Jitsu Kwai. Ze beoefenden hun sport vroeger in cultuurcentrum Ter Dilft, maar omwille van de verbouwingen daar moesten ze tijdelijk uitwijken naar basisschool De Linde en de danszaal Victory. Ter Dilft is ondertussen afgewerkt, maar de druk op het CC wordt alsmaar groter. Daarom leek het ons een beter idee om deze vier clubs naar recreatiedomein Breeven te halen, zo kunnen we hier alle sporten samenbrengen", zegt Vlogaert.





20 meter

"De nieuwe hal wordt gebouwd naast het huidige Breevengebouw, achter de fietsenstalling. Het geheel krijgt de vorm van een ruit, met een toegang via de gang van de squashbanen. We hebben samen met de clubs bekeken wat zeker aanwezig moet zijn in de nieuwbouw. De hal wordt 20 meter lang, krijgt een sportvloer met schokdemping en en kan opgedeeld worden in twee zones. De ene kant krijgt permanent judomatten, de andere kant niet. Zo hoeven de clubs niet telkens weer die matten te versleuren en weg te bergen. Verder komen er grote spiegels, handig om bepaalde houdingen aan te leren, sportramen en rails aan het plafond voor verplaatsbare bokszakken. Sanitair en kleedkamers voorzien we niét in deze nieuwbouw, omdat die in het bestaande Breevengebouw meteen om de hoek zitten."





"De architect werkt op dit moment de bouwaanvraag af, het bestek komt in februari op de Bornemse gemeenteraad. We hopen snel een geschikte aannemer te vinden, want dromen er stilletjes van om het seizoen 2018-2019 al in de nieuwe hal te kunnen starten. Bouwtechnisch is het ook niet allemaal zó ingewikkeld, het zou dus snel kunnen gaan. Het kostenplaatje wordt geschat op 265.000 euro, daar komt later nog wel de inrichting bovenop", aldus Vlogaert.





"De afspraak is dat onze vier vechtsportclubs altijd voorrang krijgen bij het invullen van de uren, maar verder zijn ook andere clubs en sporten welkom. Ik denk dan aan yoga, seniorengym, maar ook aan bijvoorbeeld onze sportkampen."





Extra uren

"We hopen dat de bouw van deze nieuwe hal de bestaande clubs de ruimte zal geven om verder te groeien, omdat zij hun leden nu extra uren kunnen aanbieden. En wie weet ontstaan er door deze investering ook wel enkele nieuwe clubs, dan zou het project helemaal geslaagd zijn."