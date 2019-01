25 hardrijders geflitst TVDZM

08 januari 2019

09u45 0

De lokale politiezone Klein-Brabant heeft zowel in Bornem als in Puurs-Sint-Amands gecontroleerd op snelheid. De politie stond onder meer opgesteld langs de Barelstraat en de Platte Heegtestraat in Bornem, in Puurs-Sint-Amands stond de politie dan weer langs de Pandgatheide. In totaal werden er 430 autobestuurders gecontroleerd op hun snelheid, 25 onder hen respecteerden de maximum toegelaten snelheden niet. Zij zullen binnenkort een proces-verbaal in hun brievenbus mogen verwachten