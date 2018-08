2.786 deelnemers Dodentocht halen badge op VAN ERVAREN ROT TOT GROENTJE: IEDEREEN IS ER KLAAR VOOR ANTOON VERBEECK

06 augustus 2018

02u28 0 Bornem 2.786 deelnemers van de 49ste editie van de Dodentocht kwamen zaterdag in de sporthal OLVP hun controlebadge afhalen. In totaal zullen van vrijdag op zaterdag 13.000 mensen deelnemen aan de 100 kilometer, een deelnemerslimiet die de organisatie dit jaar hanteert.

5.132 deelnemers zijn momenteel al in het bezit van hun controlebadge, die gedurende de hele Dodentocht rond de hals moet gedragen worden en dient voor de deelnemersregistratie in de controleposten. Op de afhaaldag van zaterdag kwam ook oudgediende, Rik Wesemael, voor zijn badge naar de sporthal. De voorzitter van de Mechelse wandelclub Opsinjoorke heeft al 32 Dodentochten op de teller staan, en dat in zijn gekende Opsinjoor-tenue.





"Zoals al heel wat jaren stap ik deze tocht opnieuw voor het goede doel. Dit jaar koos ik voor 'A touch of Rose'", legt Rik uit. "De warmte? Geen probleem. Ik heb in de jaren '90 met 35 graden de Dodentocht uitgewandeld. Hittegolf of regenbui... Veel maakt het mij niet uit." "Voor onze deelnemers voorzien wij sowieso professionele medische ondersteuning. Rik is dus in goede handen", vult Lesley Gosse van 'A touch of Rose' aan.





Bedevaart

Van een ervaren rot naar een groentje. De 64-jarige Christa Bossouw uit het West-Vlaamse Meulebeke staat op vrijdag voor het eerst aan de start van de Dodentocht. "Je ziet het op televisie en in de kranten, en dan denk je... dit wil ik ook doen. Zeven jaar geleden wandelde ik een bedevaart van 82 kilometer uit. Ik heb er geen idee van of ik ook deze keer de eindmeet zal halen. De laatste weken heb ik omwille van de hitte te weinig gewandeld. Ik lijd aan de huidziekte vitiligo en mag me niet te veel in de zon bewegen. Mijn nieuwe wandelschoenen zijn dus nog niet helemaal ingestapt. Ach, we zien wel hoe het afloopt. Ik krijg het gezelschap van mijn zoon en als het 'koppeke' meewil, zal het lichaam wel volgen."





Drinkbussen

De organisatie zal tijdens de Dodentocht extra water voor deelnemers én de vele vrijwilligers voorzien. Het is geen verrassing dat op zaterdag de biologisch afbreekbare drinkbussen van de Dodentocht als zoete broodjes werden verkocht aan de gadgetstand van de organisatie. "De drinkbussen zijn heel populair dit jaar. Daar zit het warme weer voor iets tussen. We wijzen de deelnemers er ook op dat ze op vrijdag hun drinkbussen zeker niet mogen vergeten. Aan elke voorraadpost zijn er kranen waar deelnemers hun bus kunnen vullen. Geen overbodige luxe met dat warm weer", vertelt Marleen Van Assche van de Doto-shop. "Naast de drinkbussen halen deelnemers ook vaak de portefeuille boven voor onze zweetadsorberende truitjes. Ook klassiekers als zaklampjes en T-shirts doen het als vanouds heel goed."





Op woensdag is er opnieuw een afhaaldag in de sporthal. Vrijdagnamiddag zijn de deelnemers in een tent op het Kerkplein welkom om hun badge op te halen.