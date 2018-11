18de eeuw komt tot leven tijdens Winterbal Kasteel d’Ursel Antoon Verbeeck

25 november 2018

09u39 0 Bornem Kasteel d’Ursel was op zaterdag het decor van het jaarlijkse Winterbal. Voor deze 9ste editie kropen de 80 aanwezigen, die uit alle hoeken van Europa kwamen, in de huid van edellieden uit de 18de eeuw.

“Deze keer keren we terug naar het Brussel van de tweede helft van de 18de eeuw, de tijd van landvoogd Karel van Lotharingen en de bloeiperiode van het hôtel d’Ursel, de stadsresidentie van de familie. Zomers in Hingene, winters in Brussel. Zo zag het leven van de familie d’Ursel er eeuwenlang uit. In 1773 zijn de interieurs net voltooid en om dat te vieren, geeft de hertog een bal. Aan het hof van de landvoogd worden regelmatig bals georganiseerd en de edellieden, waaronder de dochters van de hertog, dansen er voor de gelegenheid gechoreografeerde quadrilles”, vertelt Koen De Vlieger, directeur van Kasteel d’Ursel. Voor het programma van het Winterbal snuisterde dansmeester Lieven Baert in de publicaties van lokale dansmeesters, zoals Pierre Trappeniers en Jean-Baptiste d’Aubat de Saint-Flour. De avond werd begeleid door een sextet van La Chapelle Sauvage. In de spiegelzaal konden de gasten genieten van een 18de-eeuws buffet van La Fleur des Délices en in de aangrenzende salon konden ze een portret laten maken of luisteren naar intieme concerten. “Op twee dagen tijd was het evenement uitverkocht. We merken dat in andere landen ons Winterbal aan populariteit wint. Maar een tweede Tomorrowland zijn we zeker niet”, knipoogt De Vlieger.