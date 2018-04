17 camera's beveiligen cultuurcentrum Ter Dilft 18 april 2018

02u25 0 Bornem Maar liefst 17 camera's zullen worden geplaatst in en rondom het Bornemse cultuurcentrum Ter Dilft, om de site in de toekomst beter te beveiligen. De kostprijs -zo'n 9.000 euro- was al inbegrepen in het verbouwdossier.

"We kiezen voor deze veiligheidscamera's omdat het nieuwe Ter Dilft een groot publiek gebouw is met verschillende ingangen en heel wat hoeken en kanten, waar regelmatig heel wat mensen verzamelen. We hebben ook heel wat nieuw en duur materiaal in huis. We kregen in het verleden al wel eens te maken met vandalisme en inbraken, en willen dit in de toekomst vermijden. In het 'oude' Ter Dilft was ook al eens sprake van deze investering, maar we stelden die beslissing toen uit met de verbouwplannen in aantocht", zegt directeur van Ter Dilft Griet Ivens.





Grote inspanning

"Bij grote evenementen, zoals fuiven of wandeltochten, vergt de beveiliging van onze site op dit moment een enorm grote inspanning van zowel ons eigen personeel als van de veiligheidsdiensten. Veiligheidscamera's kunnen ons hierbij helpen."





Valpartij

"17 exemplaren lijkt erg veel, maar er zijn veel zalen en gangen op de site en we willen dit project meteen zo volledig mogelijk aanpakken. Omdat we niet met bewegende camera' werken, is deze hoeveelheid nodig om alles optimaal in beeld te krijgen."





"De beelden zullen -omwille van de privacy van de bezoekers en onze werknemers- niet continue worden bekeken. Enkel wanneer een incident wordt gemeld en verder onderzoek nodig is, zullen bepaalde beelden uit het systeem worden gehaald. Dit hoeft niet altijd om vandalisme te gaan, maar bijvoorbeeld ook bij een zware valpartij kunnen we een beroep doen op deze beelden."





"De voorbije dagen werden al enkele camera's geplaatst, na de goedkeuring door de gemeenteraad dinsdagavond volgt de rest van de plaatsing en wordt het systeem aangesloten en uitgebreid getest", aldus Ivens.





(EDT)