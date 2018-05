150 mensen nemen deel aan grootschalige rampoefening 08 mei 2018

In het Cultureel Centrum Ter Dilft in Bornem is gisteravond de rampoefening 'Enschede' doorgegaan. 150 mensen namen deel aan de oefening in het cultuurcentrum.

Het ging om een grootschalige oefening waar naast de brandweer en politie ook de medische diensten, de Sint-Jozefkliniek en de communicatiediensten van Bornem, Sint-Amands en Puurs deelnamen. In totaal participeerden zo'n 150 mensen aan de oefening, tachtig ervan waren vrijwilligers die de slachtoffers met hun verwondingen nabootsten.





Brandweer

"Tijdens de oefening wordt een brand in de Schouwburg van Ter Dilft geënsceneerd," luidt het bij de gemeente. "De hoofdrol in de afhandeling van het incident is tijdens deze oefening dus weggelegd voor de brandweerdiensten, hoewel ook de medische diensten een grote rol spelen.





Tijdens deze oefening test ook het Sint-Jozefziekenhuis van Bornem zijn intern noodplan", klinkt het bij de gemeente Bornem.





Kijklustigen

Op een later tijdstip zal de oefening worden geanalyseerd en besproken met alle betrokken partijen. Buurtbewoners werden op voorhand met een brief op de hoogte gebracht dat er een rampoefening zou plaatsvinden in het cultureel centrum. Tientallen kijklustigen zakten gisteren af om de hulpdiensten aan het werk te zien. (TVDZM)