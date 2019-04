144 bestuurders geflitst TVDZM

02 april 2019

10u00 4 Bornem De lokale politiezone Klein-Brabant heeft afgelopen weekend 144 autobestuurders geflitst. Ze liepen tegen de lamp op vier verschillende plaatsen.

Zo werd onder meer in Bornem gecontroleerd langs de Hingensesteenweg en op de Rijksweg (N16). In Puurs-Sint-Amands werd dan weer geflitst langs de Coolhemstraat en eveneens op de N16. Bij de controles werden in totaal 1.710 bestuurders gecontroleerd op hun snelheid. Alle 144 geflitsten zullen binnenkort een proces-verbaal in hun brievenbus mogen verwachten.