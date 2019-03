1.550 euro voor Germaine 2.0 – De Betere Eetbox Els Dalemans

20 maart 2019

19u29 0 Bornem Een cheque van maar liefst 1.550 euro, dat is de opbrengst van de kerstmarktactie van coalitiepartners IedereenBornem en N-VA. Zij overhandigen het geld woensdagmiddag aan Germaine 2.0 – De Betere Eetbox.

“We bemanden tijdens de Bornemse kerstmarkt in december samen een kraampje, en verkochten er peperkoek, soep en drank ten voordele van Germaine 2.0 – De Betere Eetbox. De Betere Eetbox werd opgericht om de klassieke voedselbedeling vanuit het Sociaal Huis te vervangen door een ‘winkeltje’ waar mensen uit de aangeboden producten kunnen kiezen.”

“Ook Germaine 2.0 is een initiatief van het Bornemse Sociaal Huis, samen met Pegode en Huize De Steiger. Tijdens de wekelijkse voedselbedeling organiseren we sinds juni 2018 immers ook activiteiten voor en door mensen met een beperking. Zij zijn aanwezig om te helpen, een praatje te maken, een kop soep of een lekker dessertje aan te bieden... Deze combinatie werkt, en daarom wilden we het project graag financieel steunen.”