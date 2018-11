'WinterBornemLand' in grote spiegeltent op Cardijnplein Els Dalemans

13 november 2018

Nu winterbars en -evenementen allerlei als paddenstoelen uit de grond schieten, kan ook de gemeente Bornem niet achterblijven. Van 11 tot en met 16 december vindt ‘WinterBornemLand’ plaats in een grote spiegeltent op het Kardinaal Cardijnplein.

“We gaan voor een samenwerking tussen 10 horecazaken en de Verenigde Handelaars van Bornem”, zegt Goedele De Clerck van gemeente Bornem. “Samen werkten we een propvol feestprogramma uit. De meeste activiteiten zijn gratis, voor enkele acts moet je tickets aankopen.”

“Op dinsdag 11 december komt Begijn Le Bleu langs met zijn try-out ‘Toch bedankt’, nadien kunnen aanwezigen hun favoriete plaatje aanvragen tijdens de ‘live Jukebox’. Woensdag krijgen we mentalist Gili op bezoek. Op donderdag en vrijdag feesten we erop los met de ‘Nacht van Cardijn’ en een disco-night met dj Pipse & dj Puddie. Wie vrijdag helemaal verkleed is, mag gratis binnen.

Op zaterdag 15 december is de spiegeltent voor onze kleinste Bornemnaren tijdens onze kinderparty, ‘s avonds maken Yves Segers en Danny Fabry er er een après-skihut van met hun vele schlagerhits. Ook wie hier helemaal verkleed komt, mag gratis binnen. WinterBornemLand afsluiten doen we op zondag 16 december met de kerstmarkt. Die zal voor de eerste keer in de Boomstraat staan, opwarmen kan in de spiegeltent. Daar staat eerst een dansnamiddag voor senioren op de agenda, gevolgd door een initiatieles salsa en de ‘X-mas Tropical Party’.”

“Afhankelijk van het succes van deze eerste ‘WinterBornemLand’ bepalen we het programma van 2019. Zo bekijken we of we het evenement volgend jaar een week later kunnen plannen. Dan hebben onze jongeren hun examens achter de rug en kunnen we hen meer bij de activiteiten betrekken. WinterBornemLand kan dan misschien ook langer duren, en we staan altijd open voor nieuwe samenwerkingen.”

Meer info/tickets: www.bornem.be