"Weer vertrokken voor juridisch gevecht" OPPOSITIE BOOS OVER START NIEUWE ONTEIGENINGSPROCEDURE ELS DALEMANS

15 maart 2018

02u32 0 Bornem Het Bornemse gemeentebestuur start een nieuwe onteigeningsprocedure op voor het binnengebied van de Jan Hammeneckerstraat in Mariekerke. Dit is niet naar de zin van oppositiepartij Beter Bornem. "We hebben al 12 jaar en een juridische procedure verloren, gebruik toch jullie gezond verstand", aldus Gunter Joye. Maar burgemeester De boeck zet door: "Wij willen hier een mooi woonproject realiseren."

Het is de sociale bouwmaatschappij Kleine Landeigendom Klein-Brabant die in het binnengebied van de Jan Hammeneckerstraat een woonproject wil realiseren. Het merendeel van de gronden die hiervoor nodig zijn, zijn al in het bezit van de bouwmaatschappij en de gemeente. Maar bij één perceel liep het mis. "Het verhaal gaat al zeker 12 jaar terug, bij de opmaak van een RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) en een onteigeningsbesluit voor dit gebied. De eigenaar van dit welbepaalde perceel, de NV Delia, trok naar de rechtbank. Het bod van de gemeente Bornem van 20.000 euro werd in de loop van de procedure nog opgetrokken naar 60.000 euro, maar uiteindelijk werd in 2017 het onteigeningsbesluit vernietigd. De gemeente Bornem kreeg haar geldsom terug en moest de grond teruggeven aan de eigenaar", schetst Joye.





"Nu gaat het gemeentebestuur de onteigeningsprocedure die ze net verloor, gewoon opnieuw opstarten! Mogelijk zijn we weer voor een juridisch gevecht van jaren vertrokken. Wat heeft dit dossier ons al gekost? Waar wil men eindigen?"





Gerechtelijke kosten

"Ik begrijp niet dat dit schepencollege zo halsstarrig blijft volhouden aan haar grote gelijk, ondanks de uitspraken van de rechters op verschillende niveaus. Gebruik toch eindelijk jullie gezond verstand, en jaag onze gemeente niet op nog meer gerechtelijke kosten zonder zekerheid op een positief resultaat."





Procedurefout

Maar burgemeester Luc De boeck (CD&V) zet door. "Ons doel is altijd al geweest om in dit binnengebied, dat nu vol verouderde garages staat, een mooi sociaal woonproject met 8 koopwoningen te realiseren. De rechtzaak over de onteigening is uiteindelijk gewonnen met een procedurefout, omdat de verkeerde minister een handtekening had gezet. Dit gaat dus niet over de inhoud van het dossier", klinkt het. "We hebben nu al drie vierde van het gebied in eigendom, dus starten daarom een nieuwe procedure, maar zullen éérst opnieuw onderhandelen met de eigenaar. Het oorspronkelijke bod van 20.000 was gebaseerd op een schatting, we wilden uiteindelijk ook die 60.000 euro betalen maar de vraagprijs van zo'n 200.000 euro betalen wij niet. Niets doen is echter ook geen optie, we kunnen ons als bestuur niet laten tegenhouden in het realiseren van dit soort ontwikkelingen door juristen."





Bij de NV Delia was men nog niet op de hoogte van het nieuwe onteigeningsbesluit. "We weten officieel nog van niets, dus kunnen ook nog nergens op reageren."