“We moeten nu verder zonder onze 'partner in crime'” Honderden mensen nemen afscheid van Tom Verstraeten (41) Els Dalemans

12 januari 2019

17u10 0 Bornem De Onze-Lieve-Vrouwekerk in Bornem bleek zaterdagmiddag te klein voor de afscheidsplechtigheid van Tom Verstraeten (41). De vader van twee dochtertjes en medezaakvoerder van Verstraeten Agritechnieken overleed vorig weekend na een ongeval in Buggenhout. Verstraeten werd met zijn eigen tractor naar de begraafplaats gebracht.

Tom Verstraeten ging op zondag 6 januari met zijn wagen uit de bocht in de Brusselmansstraat in Buggenhout. Hij werd nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar aan zijn verwondingen. Het ongeval zou veroorzaakt zijn door een klapband. Verstraeten is afkomstig uit Bornem, en runt samen met zijn broers Geert en Stefan het bedrijf Verstraeten Agritechnieken in Puurs-Sint-Amands. Ook in het verenigingsleven was hij graag gezien. De kerk van Bornem zat dan ook afgeladen vol met familie, vrienden, kennissen en klanten.

“Toen de dokters zondag in het ziekenhuis de woorden ‘we hebben alles geprobeerd...’ uitspraken, stopte onze wereld met draaien”, liet broer Geert in de kerk voorlezen. “We zijn met ons 3 élke dag van ons leven samen geweest, we zaten altijd op één lijn, ruzie was er nooit. Tom was zo’n goede en trouwe kameraad, we waren gezegend met elkaar. Stefan en ik moeten nu verder zonder onze ‘partner in crime’. We gaan Tom eren door samen ons bedrijf verder te runnen en zijn dochtertjes Nora en Hanne te steunen in hun verdere leven.”

Toms tweelingbroer Stefan haalden herinneringen op aan hun kindertijd. “We droegen dezelfde kledij, onze namen werden verward en onze punten vergeleken. Was de ene ziek, dan de andere ook. Had de ene ruzie, dan had je ons alletwee tegen. In de middelbare school vonden we het maar moeilijk om 8 uur niét bij elkaar te zijn. Na onze schooltijd bleven we dan ook samen werken, en in het weekend zagen we elkaar weer. Het leek alsof Tom eeuwig jong bleef, en iedereen was gek op hem.”

Ook Toms ouders namen afscheid. “Toen onze zonen klein waren, maakten we samen zoveel plezier op de boerderij. Klusjes deed Tom met een schalkse lach, en verder genoot hij: in de zomer speelde hij in het water en in de winter schaatste hij op het ijs. Al snel had Tom de tractor- en techniekmicrobe te pakken, hij maakte er samen met zijn broers zijn levenswerk én zijn hobby van. Voor zijn dochtertjes was niks te veel, hij droeg hen op handen. We zijn zo fier op onze zoon en zijn verwezenlijkingen.”

Toms vrienden vonden moeilijk de ‘geschikte laatste woorden’: “Die moeten immers perfect zijn: warm, krachtig, onvergetelijk, zoals jij. De leegte die je achterlaat valt niet te beschrijven, maar we hebben zoveel geleerd van je onvoorwaardelijke vriendschap.”

Op de tonen van het lied ‘Leef’ van André Hazes jr. -”Leef, alsof het je laatste dag is, Leef, alsof de morgen niet bestaat. Leef, alsof het nooit echt af is, en leef, pak alles wat je kan”-werd de urne van Tom de kerk uit gedragen. De tractor die hij zelf ontworpen had, stond daar klaar om Tom naar zijn laatste rustplaats te brengen.