"Wat hadden ze verwacht? Bloempjes?" TATTOO PERRE MOET "ANGSTAANJAGENDE GEVELVERSIERING" WEGDOEN ELS DALEMANS

02u50 271 David Legreve Tattoo Perre bij zijn té angstaanjagende versiering, althans volgens de gemeente. Bornem Tattoo Perre, die zijn zaak heeft in het centrum van Branst, kreeg van de gemeente de vraag om zijn 'angstaanjagende gevelversiering' te verwijderen. "Dit is een tattooshop, je verwacht toch geen bloempjes op de gevel?" klinkt het. Maar burgemeester Luc De boeck (CD&V) verdedigt zich: "Een tattooshop is ook geen spookhuis".

Bij Tattoo Perre viel een opmerkelijke kerstwens in de bus: het Bornemse gemeentebestuur meldt de tattooeerder dat zijn gebruikte gevelversiering vaak te angstaanjagend is voor de voorbijgangers. 'Ondanks de originaliteit in de thema's en de gevelversiering van uw zaak, willen we toch vragen rekening te houden met deze opmerking', klinkt het. 'Gevelversiering moet zo veel mogelijk een breed publiek aanspreken en mag daarom niet angstaanjagend zijn voor voorbijgangers."





Aan de gevel van de tattooshop prijkt sowieso al een haaienkop en de garagepoort wordt omzoomd door doodshoofden, sinds oktober horen daar ook twee skeletten bij. "De Halloweenversiering is blijven hangen, gewoon omdat ik dit wel mooi vond passen bij mijn gevel. Die aankleding hoort gewoon bij mijn stijl en mijn imago", zegt Tattoo Perre. "Dit is een tattooshop, je verwacht hier toch geen zachte kleurtjes en bloemetjes? Gaat men lingeriewinkels ook op de vingers tikken omdat één persoon de modellen in de etalage te weinig verhullend vindt?"





"Ik weet wel dat ik niet moet choqueren, maar de huidige versiering vind ik niet overdreven. Ook de binnenkant van mijn zaak is in dezelfde stijl ingericht, kinderen uit de buurt vinden het helemaal niet griezelig maar net geweldig om hier rond te lopen. Ik denk trouwens dat ze op internet en in allerlei videospelletjes heel wat meer dingen te zien krijgen dan enkele skeletten. Rond Halloween haalt iedereen soortgelijke versiering boven, de gemeente Bornem gebruikte zelfs nog mijn materiaal om het spookhuis in de Boomstraat in te richten! En net door hen word ik nu op de vingers getikt, dit is absurd."





"Als inwoners ons dit melden, hebben wij het recht om Tattoo Perre die vraag te stellen", reageert burgemeester De boeck. "Hij zit met zijn zaak in het centrum van Branst, daar zijn heel wat voorbijgangers en we vragen hem vriendelijk om daar rekening mee te houden. Over smaken en kleuren valt te twisten en een tattooshop heeft inderdaad een bepaald imago, maar het is ook geen spookhuis. Het klopt dat we het materiaal van Perre gebruikten voor ons Halloweenhuis, maar die spullen werden binnen gebruikt in een attractie waar mensen bewust binnen gaan om te griezelen. En we versieren onze gebouwen inderdaad ook zelf rond Halloween, maar het gaat dan bijvoorbeeld om onschuldige spinnenwebben. We gaan hier geen regelgeving opleggen, niet beslissen wat wanneer wel of niet kan, maar vragen enkel om een beetje op te letten."





Els Dalemans De brief van de gemeente.