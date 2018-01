"Vier uur lang gebruikt als boksbal" HARRY S. RISKEERT TWINTIG JAAR VOOR DOODSLAG OP PEGGY TIM VAN DER ZEYPEN

26 januari 2018

02u39 0 Bornem De 61-jarige Harry S. uit Bornem riskeert twintig jaar voor doodslag. Zijn vriendin, Peggy Van den Bossche (42), werd dood aangetroffen in zijn flat langs de Puursesteenweg. Tot gisteren bleef hij steeds ontkennen, nu gaf hij toe dat hij haar één slag had gegeven.

"Een intriest en bijzonder schrijnend verhaal", zo vatte procureur-generaal Alexandra Van Kelst de feiten van 8 mei 2015 samen. Toen werd Peggy door de hulpdiensten levenloos aangetroffen nadat Harry zelf naar de noodcentrale had gebeld. De vrouw vertoonde ernstige kwetsuren over haar hele lichaam, een wonde aan haar hoofd en in de flat werden tal van bloedsporen, bloedspatten en sporen van uitgewist bloed teruggevonden. "Een weerloze Peggy moest vier uur lang een brutale doodstrijd ondergaan. Ze had een schedeltrauma, haar onderkaak en neus waren gebroken, ze moest talrijke stampen incasseren, kreeg vermoedelijk een kniestoot in de schaamstreek en haar achterhoofd vertoonde verschillende scheuren", klonk het bij Van Kelst.





Het slachtoffer werd bovendien poedelnaakt aangetroffen in de zetel bedekt met een wollen deken. De 42-jarige had een eet- en drankstoornis, ze woog op het moment van haar dood amper 37,6 kilogram. "Ze werd gebruikt als boksbal die helemaal geen weerstand meer kon bieden en zelfs de kracht niet meer had om te vluchten", aldus meester Jef Vermassen, die het opnam voor Peggy's moeder en tante. Vrij snel werd haar vriend, Harry S., als hoofdverdachte beschouwd en gearresteerd. Gisteren verscheen hij na twee jaar en negen maanden voor de rechter waar hij zich moest komen verantwoorden voor zijn daden.





Waarheid

Niet enkel de moeder van Peggy maar ook haar tante en neef kwamen zich burgerlijke partij stellen. Ze vroegen een schadevergoeding van 47.500 euro maar het geld was niet hun prioriteit. "Vertel hen vandaag gewoon de waarheid en zeg hen wat er die dag exact gebeurd is zodat zij met een gerust gevoel naar huis kunnen gaan", vertelde strafpleiter Jef Vermassen. Opmerkelijk was dat de zestiger tot op heden de feiten ontkende. Gisteren kwam hij daar deels op terug. Maar liefst negen dagen voor het proces wou hij een herverhoor waarin hij verklaarde haar één slag te hebben gegeven. "Verder kan ik me niets meer herinneren", klonk het.





Maximumstraf

Het parket vorderde toch voor doodslag. "Welke andere bedoeling kan je hebben wanneer je iemand zo toetakelt?", motiveerde Van Kelst haar oordeel. Het eiste de maximumstraf van twintig jaar cel en vijf jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank.





Meester Dieter Van Hemelryck, die de zestiger gisteren verdedigde, benadrukte dat zijn cliënt bereid is om zijn verantwoordelijkheid op te nemen.





Verslaving

Verder speelde volgens de verdediging ook de alcoholverslaving van zowel Harry als Peggy mee in de feiten. Beiden waren hevig onder invloed van alcohol. "Die bewuste dag begon net zoals elke andere dag: de strijd tegen de alcohol", zei meester Van Hemelryck. De situatie ging volgens de verdediging van kwaad naar erger waardoor Harry naar de hulpdiensten belde om de angel uit de situatie te trekken. "Maar de ambulance kwam niet waardoor mijn cliënt een fietstochtje ging maken in de hoop dat de situatie zou zijn verbeterd bij zijn terugkomst. Alleen was dat niet het geval. Zij bevond zich in een noodsituatie maar liet zich niet behelpen. De stoppen zijn op dat moment doorgeslagen", besluit Van Hemelryck.





Als laatste kreeg S. het woord. Hij betuigde zijn spijt tegenover de nabestaanden. "De straf wil ik uitzitten, maar de schuld kan ik niet uitzitten." Die is volgens de zestiger te groot om te dragen. "Ik kan niets doen dat ervoor kan zorgen dat Peggy terugkomt, maar ik zal alles in het werk stellen om te herstellen wat ik kan", aldus S. "Ik laat het misschien niet altijd zien maar ik heb oprecht spijt." Een vonnis wordt verwacht begin maart.