'Vadertje Dodentocht' leeft verder in werk FAMILIE SCHENKT CREATIES LUC DE RYCK AAN GEMEENTELIJK ARCHIEF ELS DALEMANS

07 augustus 2018

02u49 0 Bornem Het Bornemse archief is vanaf nu een schat rijker. De familie van Luc De Ryck (¿ 2014) heeft hen immers een deel van het verzamelde werk van de kunstenaar in bewaring gegeven. "Wat een creatief leven", klinkt het lyrisch over de bedenker van het logo van de Dodentocht.

Net voor de 49ste editie van de Dodentocht gaf de familie De Ryck een toepasselijk geschenk aan het Bornemse archief. "We kregen een deel van het werk van deze bekende Bornemse kunstenaar in bewaring. Het gaat om dozen en kaften vol tekeningen, affiches, etsen, litho's, maquettes en meer", somt Gert Van Kerckhoven van Archief en Erfgoed Bornem op.





"Iedereen kent De Ryck natuurlijk omwille van zijn bekendste tekening: het Dodentocht-logo. Luc was één van de bedenkers van de 100km-wandeltocht, die ontstaan is vanuit het Bornemse jeugdhuis Kadee. Meteen werd er naar Luc gekeken om iets op papier te zetten, bijvoorbeeld het parcours. Hij was leraar Plastische Opvoeding, en dat was naast zijn job ook zijn grote passie. Hij was enorm creatief, als tekenaar en ontwerper, organisator en illustrator. Volgens zijn weduwe ging er geen dag voorbij waarop Luc niet in de weer was en vol energie het ene idee na het andere uit zijn hoed toverde."





Het bleef niet bij jeugdhuis Kadee, waar Luc eveneens het logo voor ontwierp. Al snel klopte de ene Bornemse vereniging na de andere bij hem aan. "De Bornemse sportclubs vroegen hem om logo's te ontwerpen, hij maakte affiches voor culturele activiteiten en tentoonstellingen in bijvoorbeeld de Zilverreiger en De Notelaer, voor de folkloredagen in Sint-Amands, voor de muziekacademie en allerlei debatavonden... Luc was naast creatief ook kritisch, en die mening verwerkte hij mee in zijn creaties. Hij tekende ook een kruisweg als illustratie bij een dichtbundel, maakte tekeningen over kerkelijke gebeurtenissen en vieringen, stoeten en processies, een kleurig glasraam met de spotnamen van de verschillende Bornemse deelgemeenten... Hoewel het om vele verschillende ontwerpen gaat, verspreid over véle jaren, bleef Luc zijn stijl altijd herkenbaar."





"Voor ons is dit archief niet enkel belangrijk omwille van het werk van Luc zelf: het geeft ons ook een belangrijk overzicht op de lokale verenigingen van de voorbije decennia in Bornem. We gaan alle creaties nu sorteren, fotograferen en digitaliseren, en hopen dat er een mooie tentoonstelling uit kan groeien. In 2019 vindt de 50ste Dodentocht plaats, hét ideale moment om 'Vadertje Dodentocht' in de kijker te zetten."