'Orde van Hingene' zoekt info over verenigingen 01 februari 2018

02u40 0 Bornem De Orde van Hingene plant dit jaar haar vijfde tentoonstelling. "Dit keer willen we het rijke verenigingsleven van Hingene, Wintam en Eikevliet in de kijker zetten, we dopen onze expo daarom 'VERENIG|HINGENE'", zegt Ivo Van Aken van de Orde van Hingene.

"Omdat we zo veel mogelijk informatie over zo veel mogelijk verenigingen willen verzamelen, doen we een oproep aan de inwoners. We zijn op zoek naar historische info, documenten, foto's en voorwerpen van alle sport-, jeugd-, senioren-, culturele en alle andere mogelijke verenigingen uit Hingene, Wintam en Eikevliet. Zowel bestaande als intussen verdwenen verenigingen boeien ons. Het verenigingsleven is immers altijd al een heel belangrijke pijler geweest van een samenleving, zowel vroeger als nu. Wie informatie voor ons heeft, mag ons deze steeds bezorgen. Wij gaan alle documenten digitaliseren of kopiëren, zodat de eigenaar het originele exemplaar zelf kan bijhouden. We zoeken ook bedrijven of handelaars uit de streek die ons willen steunen om het drukwerk voor deze expo te bekostigen."





Wie de Orde van Hingene wil helpen, kan contact opnemen met voorzitter Björn Van Eetvelt (0485 50 25 54 en eenhartvoorhingene@gmail.com) of Ivo Van Aken (0495 69 71 65 en ivovanaken@skynet.be). De expo 'VERENIG|HINGENE' staat gepland op 24 en 25 maart 2018. (EDT)