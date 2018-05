"Oef, eindelijk opnieuw rust" OMWONENDEN HERADEMEN NA VERTREK CAFÉ DE BLAUWE KOE ELS DALEMANS

12 mei 2018

02u40 0 Bornem De buren van café De Blauwe Koe in Hingene halen opgelucht adem. De uitbaters sloten vorige week hun zaak in de Leopoldstraat en verhuizen naar Bornem, na een burenruzie en uitspraak van de rechter. "Na jaren hebben we weer rust."

De uitbaters van het café communiceerden de voorbije maanden wél over de burenruzie, de omwonenden bleven bewust stil. Pas nu zeker is dat De Blauwe Koe naar de Barelstraat in Bornem verhuist, willen ze praten. "We zijn jarenlang afgeschilderd als verzuurde mensen die geen feestje konden verdragen. Het verhaal deed de ronde dat één buurman - die hier nog maar net woonde - het café weg wou hebben. De waarheid is echter dat we met een groep van 25 naar de rechtbank stapten, waarvan velen al decennialang in Hingene wonen. Zij kennen het café uit 1835 als een kleine bruine kroeg, die om 21 uur de deuren sloot", klinkt het in koor.





Almaar meer tenten

"Maar met de komst van de laatste uitbaters, zagen we alsmaar meer tenten en bouwwerken in de tuin opduiken, neergepoot zonder vergunning. Men organiseerde optredens, verjaardags- en communiefeesten... Een café mag maar 12 evemenenten per jaar organiseren, De Blauwe Koe kreeg van gemeente Bornem het driedubbele vergund en wij telden er nog eens een 50-tal bij zónder aanvraag. Zelfs op doorsnee zomeravonden werd er lawaai gemaakt tot 3 uur 's nachts. We hebben meermaals geprobeerd om te zoeken naar een oplossing die voor iedereen zou werken. Maar we werden weggestuurd en uitgelachen. Ook de gesprekken met burgemeester Luc De boeck (CD&V) hadden geen resultaat, er zat niets anders op dan naar de rechtbank te stappen. Toen werd het op sociale media pas echt grof. Men schold ons uit voor ziekelijk egocentrische klootzakken, azijnpissers die men in de Schelde ging gooien of waar men een knokploeg op af zou sturen."





Maar de rechter bracht een plaatsbezoek, en gaf de buren gelijk over de hele lijn. De Blauwe Koe kreeg strenge voorwaarden en bijhorende dwangsommen opgelegd en besloot te verhuizen. "We kunnen eindelijk weer slapen en in de tuin zitten. We lijken na al die tijd wel op vakantie, zo stil is het hier plots! We hopen dat toekomstige uitbaters het hier wat rustiger zullen houden" Eigenaar van het pand Marc Van Kerckhoven laat weten dat het café nog niet opnieuw verhuurd is. "Als de verhuis van De Blauwe Koe rond is, zien we wel weer."





Groen-schepen Tom Van Bel, verantwoordelijk voor buurten, geeft toe dat het gemeentebestuur te laks is geweest. "We hebben niet ingegrepen toen de uitbaters de regels aan hun laars lapten. De buurtbewoners werden ook niet ernstig genoeg genomen. Ik ben beschaamd om hoe dit is gelopen", aldus Van Bel.