"Mijn droom? Tomorrowland. Maar nu eerst Lentefestival" WERELDTOPPER IN BLOEMSIERKUNST SÖREN VAN LAER (26) EVEN WEER THUIS ELS DALEMANS

08 maart 2018

02u37 0 Bornem Vorige week

nog kaapte hij de hoofdprijs weg op het Internationale Bloemenfestival in Dubai, intussen is Sören Van Laer (26) weer even thuis in Bornem. Maar ook daar is de bloemsierkunstenaar druk in de weer, met de voorbereidingen van het Lentefestival. "Mijn grote droom is het decor van Tomorrowland onder handen nemen."





Het gaat waanzinnig hard voor de jonge Van Laer, die amper zes jaar geleden besloot om zich op de bloemsierkunst te focussen. "Ik had een opleiding tuinbouw achter de rug, maar wou graag nog creatiever aan de slag gaan. Na een stage in ee bloemenzaak had ik mijn ding gevonden, en ik besloot bloemistopleidingen te gaan volgen. Ik kon mijn geluk niet op toen ik stage mocht lopen bij meesterflorist Geert Pattyn, en ik besloot ook aan wedstrijden deel te nemen. Al met mijn eerste creatie - een bruidsboeket - haalde ik de top 3. Toen werd het mij stilaan duidelijk dat dit vak mij écht wel lag", zegt Van Laer.





China, Afrika, Taiwan

Hoewel hij er zelf enorm bescheiden onder blijft, reist de Bornemnaar al jaren de wereld rond. "Ik ben net terug van Dubai, de volgende halte wordt Frankrijk, waar ik een expo zal organiseren. Ook in Italië stelde ik al tentoon, ik reisde naar China en Afrika, geef workshops in Taiwan... Dat is net het leuke aan deze job: ik kom overal en kan me altijd creatief uitleven. Zo reisde ik bijvoorbeeld speciaal naar Malta om een Indisch trouwfeest te decoreren. Hoewel het nog steeds wat vreemd aanvoelt om dit uit te spreken, behoor ik intussen inderdaad tot de wereldtop. Maar langs de andere kant: het blijven 'maar bloemen'."





Zwevende kunstwerken

Ondanks zijn nuchtere kijk op zijn succes, droomt Van Laer van meer. "Mijn ultieme doel ligt niet aan de andere kant van de wereld, maar dicht bij huis. Ik zou ooit graag eens het decor van Tomorrowland in Boom onder handen nemen. Al hoeft het niet altijd zo'n groot evenement te zijn, ik amuseer me deze week enorm met de voorbereidingen voor het Lentefestival in Bornem. Met een groep enthousiaste vrijwilligers maken we zwevende kunstwerken, die we gaan bevestigen op de spankabels in de Boomstraat. Ik ben zó blij met die hulp, want met mijn twee eigen handen alleen zou dit niet lukken. Zij profiteren van de gelegenheid om eens met mij samen te werken."





"We maken met 140 meter aan takken en wel 3.000 spanbandjes gigantische bogen, waar we 2.000 lentebloeiers in gaan verwerken. Het was niet eenvoudig om die bloemen nu al op de kop te tikken. En ik kan dan wel een knap ontwerp bedenken, het zijn de mensen van de gemeentelijke diensten die de technische kant voor hun rekening nemen. Want die bogen mogen niet te zwaar zijn, er moeten vrachtwagens onderdoor kunnen... Ook het weer zit gelukkig mee, bij de temperaturen van vorige week was dit niet mogelijk geweest. Ook op verschillende andere plaatsen in het centrum - aan de post, op het Kardinaal Cardijnplein en het Warregaren, komen bloemsierkunstwerken."





Dinner in the sky

Het Lentefestival vindt plaats op vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 maart in het centrum van Bornem. De Bornemse horecazaken werken drie dagen lang samen voor de attractie 'Dinner in the sky', een zwevende tafel op 55 meter hoogte.





Ook op de grond wordt allerlei lekkers geserveerd, en de Bornemse winkels zijn doorlopend open.