"Met één jaar vertraging toch mooie transfer" ARNE VAN DEN EYNDE (BORNEM) SPEELT VOLGEND SEIZOEN VOOR TEMSE PETER NYS

03 maart 2018

02u26 0 Bornem Arne Van Den Eynde is aan zijn laatste weken bij Bornem bezig. Volgend seizoen gaat hij voor de buren van Temse voetballen.

Voetbal tweede amateurklasse a

"Zo komt er met één jaar vertraging toch een mooie transfer", aldus Van Den Eynde. "Ik was van de basisploeg van vorig seizoen de enige speler die overbleef. Er waren wel enkele aanbiedingen, maar door omstandigheden ging het uiteindelijk niet door. Ik wist dat we hier voor een zeer moeilijk seizoen stonden en heb dat meteen gezien als een jaar om in mezelf te investeren. Dat ik volgend seizoen naar een club als Temse kan, is een beloning voor het harde werk van de voorbije maanden. Ik was echt aan iets anders toe. Bornem zal volgend seizoen ook beter voor de dag komen, ongeacht in welke reeks ze spelen. De nieuwe voorzitter is een man met ambitie en zal hier op termijn wel iets moois neerzetten. Maar voor mij was het na drie jaar tijd om te veranderen."





Met matchen tegen Pepingen-Halle en Torhout breken nu de weken van de waarheid aan.





"Dat is zo, daar moeten we niet flauw over doen. En we moeten zes op zes pakken om kans te blijven maken. Torhout staat intussen vijf punten voor. Als je daar gaat verliezen volgende week, is het voorbij. Maar laat ons eerst al maar proberen om Pepingen-Halle te kloppen zondag."





Wat liep er de voorbije weken fout? Na die knappe 2-0-overwinning tegen Temse leken jullie gelanceerd. Maar sindsdien lukt het niet meer.





"Ik weet het ook niet. We spelen soms wel goed, maar uiteindelijk gaan we altijd de boot in. Veel mensen hoopten dat die derbyzege tegen Temse een keerpunt zou zijn. Maar we hebben die lijn niet kunnen doortrekken."





Er wordt dan vaak naar de keepers gewezen. Jullie hebben er al vier geprobeerd, maar een puntenpakker zit er niet tussen.





"Ik kan me daar moeilijk over uitspreken. Ik ga geen kritiek uiten op ploegmaats. Je wint en verliest met elf. Het is wel zo dat we de voorbije twee seizoenen met Deloose een echte klasbak tussen de palen hadden staan. Zijn erfenis woog behoorlijk zwaar voor iedereen die daarna is gekomen."