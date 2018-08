"Mariekerke, hier laten we het niet bij" BRANST VERLIEST DORPSDUEL, MAAR ZINT OP WRAAK ELS DALEMANS

04 augustus 2018

02u47 0 Bornem De Bornemse deelgemeente Mariekerke heeft het duel tegen de buren van Branst gewonnen. De Branstenaren waren uitgenodigd op 'd'Avonden aan de kerkberm' voor een ludieke reeks volksspelen. In het touwtjetrekken toonden zowel de mannen als vrouwen uit Mariekerke de sterksten.

Mariekerkenaar Jan Erkelens organiseert net als in 2017 ook deze zomer weer d'Avonden aan de kerkberm, gezellige zomerse bijeenkomsten pal aan de oever van de Schelde.





Om wat leven in de brouwerij te brengen, kregen de buren van Branst een éénmalige uitnodiging. "Er is altijd al een gezonde rivaliteit geweest tussen beide dorpen, en daar wilden we nog eens iets mee doen tijdens een 'duel'", zegt Erkelens. "De aanloop naar vrijdagavond was al geweldig: op sociale media werden ludieke filmpjes gepost vol stoerdoenerij. Wij gingen in Branst een grote vlag uithangen met als opschrift 'Branst Beeft', en ook onze Mariekerkse wereldkampioen powerlifting Orhan Bilican - die spijtig genoeg niet van de partij kon zijn - wenste ons succes."





Krachtmeting

Uiteindelijk had Mariekerke Bilican niet nodig. Na het verbroederen werd het grote touw uitgerold aan de oever van de Schelde, en namen 15 mannen uit Mariekerke het op tegen evenveel exemplaren uit Branst. De aanmoedigingskreten van vrouwen en kinderen ten spijt, moest Branst na een korte maar hevige strijd het onderspit delven. Ook de vrouwen uit Mariekerke bleken sterker dan die uit Branst. De kleinste inwoners bleven van rivaliteit gespaard: om de vrede te bewaren werden de deelnemers uit beide teams gemixt. Na de touwtrekwedstrijden stonden nog andere ludieke volksspelen op het programma, zoals een parcours lopen met knikkers in een lepel, nagels in een boomstam kloppen en water overbrengen naar een glas via de mond.





Revanche

"Tijdens die volksspelen werd geen score meer bijgehouden, deze waren puur voor het amusement. We zijn zó blij met hoe alles verlopen is. Zeker 150 mensen uit beide dorpen zakten af naar de kerkberm, waarvan ongeveer één derde uit Branst. Jong en oud zat bij elkaar, iedereen bracht hapjes en drankjes mee, er werd gepraat en muziek gemaakt, en de kinderen speelden heel eenvoudig samen op straat. Meer moet dat op zo'n mooie zomeravond toch niet zijn?", aldus Erkelens. Al dacht Tom Van Ranst van dorpscomité 'Branst Leeft' daar anders over. "Mariekerke heeft inderdaad verdiend gewonnen, maar we kunnen het hier natuurlijk niet zomaar bij laten. We gaan de koppen samensteken en ook in Branst een wedstrijdmoment organiseren. En dan winnen wij!" De volgende en laastste editie van dit jaar van d'Avonden aan de kerkberm vindt plaats op vrijdag 7 september augustus vanaf 19 uur aan de kerk van Mariekerke.