'Knuffeldieven' bij de lurven gevat POLITIE ARRESTEERT KOPPEL TWINTIGERS VOOR LISTIGE GAUWDIEFSTALLEN TIM VAN DER ZEYPEN

21 augustus 2018

02u31 0 Bornem Politie en gerecht heeft een jonge vrouw en man opgepakt en verdenkt hen van minstens drie gauwdiefstallen. Ze deden zich voor als vrijwilligers van een goed doel, maar ontvreemden intussen het geld van hun slachtoffers.

Een van de drie tot hiertoe bekende slachtoffers is de 82-jarige Christiane Daelemans uit Bornem. Zij werd op het Kardinaal Cardijnplein donderdagnamiddag aangesproken door een jonge, naar eigen zeggen knappe, vrouw. "Ze sprak Engels en begon me meteen te knuffelen. Ik deed haar zogezegd denken aan haar moeder en ze vroeg om een kleine donatie voor het goede doel. Een of twee euro was al voldoende", vertelt Christiane. "Eerst ging ik er niet op in, maar ze bleef maar doorvragen. Om er vanaf te zijn, heb ik dan maar beslist om haar twee euro te geven." Bij het openen van haar portefeuille merkte de dievegge wellicht de briefjes geld op en kon ze deze ontvreemden terwijl ze Christiane bleef knuffelen. Er werd zo'n 450 euro gestolen.





Gelijkaardige klachten

"Het was pas toen ik bij de pralinezaak in de buurt stond, dat ik zag dat er geld was verdwenen", aldus de 82-jarige. Haar man, Albert De Rycke (82), ging meteen poolshoogte nemen op het plein. "Maar zonder succes", vult Albert aan. "De vogel was gaan vliegen." Een dag later stapte het koppel naar de politie in Klein-Brabant. Er werd klacht ingediend.





Controles

Niet veel later, op zaterdag, zouden ze er nog twee andere gelijkaardige klachten binnen krijgen. "Telkens vroeg een dame geld voor het goede doel en liet ze mensen hun handtekening plaatsen op en een voorgedrukt blad. Op het moment dat ze dat deden en hun bijdrage wilde geven, probeerde de verdachte om geld uit de portefeuille te ontfutselen. Soms met succes", voegt Lieselotte Claessens van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket toe.





De politie voerde meteen controles uit. Ze kon diezelfde dag in de buurt een auto aantreffen met twee verdachten in. "De vrouwelijke passagier voldeed aan de beschrijving die de slachtoffers uit Puurs hadden gemaakt. Beiden inzittenden werden gearresteerd en meegenomen naar het politiekantoor voor verhoor", aldus Lieselotte Claessens. "Beiden werden voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Mechelen. Die besloot om hen beiden onder aanhoudingsmandaat te plaatsen." De verdachte zijn een man en vrouw van respectievelijk twintig en 21 jaar oud. Ze werden na hun voorleiding overgebracht naar de gevangenis. Mogelijk maakte het duo meerdere slachtoffers dan de huidige drie die nu al bij politie en gerecht bekend zijn. De politie roept mensen die mogelijk hetzelfde hebben meegemaakt of geconfronteerd raakten met de dame op om contact op te nemen en klacht neer te leggen. Christiane blijft in ieder geval diep onder de indruk achter. "Een lesje is voldoende. Ik ga in ieder geval voorzichtiger zijn."